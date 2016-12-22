Письмо маме

14.12.2016 | 14:52

« Письмо Маме…»

Я теперь в краю чужом

Я вдали от дома.

Грусть тоска меня берёт

В сердце нет покоя.

Как ты там моя родная?

Как ты милая моя?

Что сегодня ела Мама?

Хорошо ли ты спала?

Помню всё моя голубка,

Не забуду никогда

Как ночей ты не доспала

Колыбель мою качала, аж до самого утра…

Ох, была я непоседа

И не слушала тебя,

Ты прости меня родная

Просто я была глупа.

Помню белые банты

В сентябре мне завязала,

В руки мне дала Букварь

С глаз слезинка побежала.

Стала я совсем большой

Моя дорогая,

Время быстро так прошло

Совсем взрослой стала.

Вот пишу тебе письмо

Мама как же я скучаю!!!

Слёзы капают с ресниц

Как ты там родная?

У меня всё хорошо,

Да конечно ела,

И одета я тепло

Не волнуйся, не болею.

Буду ждать ответа Мама

Буду дни считать,

Чтоб скорей тебя обнять.

Сколько троп ты исходила,

Сколько бед пережила,

Только чтобы я училась

И без горя я жила.

Я хочу сказать спасибо

Мама, Мамочка моя.

Чтобы ты была здорова

Чтобы слёзы не лила.

Я теперь совсем большая

И твоя опора я.

Я хочу сказать, - «Любите Маму! »

Будьте ласковы вы с ней

Рай ведь под её ногами

Будьте с Мамами нежней...

Валерия Верхорубова