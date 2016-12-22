Скажите "спасибо" миру

15.12.2016 | 10:49

Спасибо родителям за жизнь, за достойное воспитание, за вложенную гордость, за любовь, за ласку, теплоту и заботу, за умение держать высоко поднятую голову в любой ситуации.

За выдержку, силу воли, доброту, чистую душу и сердечко, что теперь с трепетом оберегается самым родным, любимым, заботливым, самым лучшим человечком на всём белом свете. Спасибо Всевышнему, что жизнь имеет смысл, за то, что она наполненна радостью и счастьем, за то, что не меняет своих ярких красок и не стирает улыбку с моего лица.

Спасибо за посланных верных, искренних и любящих меня людей. Спасибо так же за испытания посланные мне, за людей, которых ты со времен от меня отодвинул, раскрыв их грязные души. Спасибо за "людей", которые своей ненавистью и ядом, придают уверенности и дают возможность любить себя ещё сильней. Спасибо Всевышний, в эти моменты я понимаю, что живу.

Валерия Верхорубова