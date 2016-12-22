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Аналитика
Скажи мне, мам, откуда столько злости?16.12.2016 | 13:43
Скажи мне, мам, откуда столько злости? Откуда столько всех ужасных лиц? От боли ломит тело всё и кости, Так много в дневнике пустых страниц.
Ты мне не говорила, мама, Что так придётся сложно мне с людьми. Здесь всё так чуждо, дико, странно, А где-то там хорошие, былые дни.
Ты не врала мне, мам, предупреждала, Что это жизнь, и тут - сам за себя. Да только этого мне, мама, мало, И жить по правилам - не для меня.
Я помню, мамочка, что всё не вечно, А те, кто рядом есть - вскоре уйдут, Я знаю, милая, что жизнь не бесконечна, И да, я в курсе, мам, что люди предают.
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