Скажи мне, мам, откуда столько злости?

16.12.2016 | 13:43

Скажи мне, мам, откуда столько злости? Откуда столько всех ужасных лиц? От боли ломит тело всё и кости, Так много в дневнике пустых страниц.

Ты мне не говорила, мама, Что так придётся сложно мне с людьми. Здесь всё так чуждо, дико, странно, А где-то там хорошие, былые дни.

Ты не врала мне, мам, предупреждала, Что это жизнь, и тут - сам за себя. Да только этого мне, мама, мало, И жить по правилам - не для меня.

Я помню, мамочка, что всё не вечно, А те, кто рядом есть - вскоре уйдут, Я знаю, милая, что жизнь не бесконечна, И да, я в курсе, мам, что люди предают.