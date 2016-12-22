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Береги себя и свое сердце

17.12.2016  |  11:57

Береги себя и свое сердце

Береги себя и свое сердце.

Береги для действительно достойного человека, который сможет разглядеть все хорошее в тебе, несмотря на то, что ты колючая, как огромный кактус. Для того, кто будет бросать свои дела и приезжать к твоему дому, чтобы увидеть твою улыбку и просто обнять. Для того, кто найдет способ, зная, что ты не выпускаешь телефон из рук, ожидая его звонка, сообщить тебе, что с ним все хорошо, чтобы ты не волновалась. Будет защищать тебя, беречь и безумно любить.

Не разменивайся на глупые интриги со смазливыми "богатенькими папиными сынками" в надежде, что он подарит тебе беззаботную жизнь. Жди достойного, работящего парня, который начнет делать всё для того, чтобы тебе было хорошо. Пусть у него не будет получаться всё и сразу, но обязательно получится. Уверяю тебя.

Легко не бывает никогда. Будь опорой своему мужчине, пройди с ним трудности и тогда ты получишь действительно счастливую семью и красивую жизнь.

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