Цените своих родителей. Они у вас одни.

17.12.2016 | 16:30

"Позвонила моя мама. Как всегда, стала учить, объяснять, как лучше, а как нет. Не выдержал и стал говорить: "Мам, мне 20, я уже и так знаю, что да как!" На эмоциях не заметил, как стал кричать на мать! Кричал уже так, что мама замолчала. Подошёл брат и ударил меня по лицу. Я швырнул трубку и ушёл смотреть телевизор злой.

Прошло время, я и забыл обо всём. И тут звонит друг, говорит, что мама умерла его. Не расслышав, что он говорил, в слезах, я понял, что умерла моя мама. "Что? Мама! Мама умерла!" Уронив трубку, я онемел. В ушах только - только мои крики на маму были... в глазах только её улыбка мелькала... я стоял молча... ком в горле, боль в душе, мама в мыслях...Упав на колени, я стал кричать : "Прости, Господи! Прости! Забери меня! Бери! Но верни маму, Господи! Верни её! Прости, Господи, прости меня! Мучай меня, дай страдать, оставь инвалидом, но верни мою маму, Господи! Верни!"

Кричал так, что в комнату ворвался брат, прикрывая одной рукой телефон и крикнув на меня: "Что орёшь, идиот, я не слышу, что мама говорит!!!" Я замер! МАМА!?!? Я побежал, выхватил трубку и крикнул что есть силы: "МАМОЧКА??? " Она, как всегда, добрым и родным голосом сказал: "Да, сын мой!" Больше я ничего не мог говорить, слёзы побежали с глаз. Я только плакал и шептал : " Прости, родная, прости, моя родная!" Мама заплакала… Говорит: " Сын, всё, что угодно, только не видеть твои слёзы или слышать твой плачущий голос!" Я продолжал плакать... И продолжал просить прощение...

Брат отнял телефон и ушёл. Я побежал в комнату и стал молиться. Молиться за всех людей, у которых есть мамы, и на которых они кричат по глупости... За тех, кто уже потерял матерей… За тех, кто их и не видел. Берегите их! Она единственная. Парни, которые уже стали отцами, учите своих детей ценить и любить вашу жену и их мать. Мы все не вечны... Хранит вас всех Всевышний!"

Валерия Верхорубова