Вот что я поняла из жизни

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Архив аналитики
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Вот что я поняла из жизни18.12.2016 | 11:13
У меня больше нет терпения общаться с некоторыми людьми, которые вызывают у меня лишь отрицательные эмоции...Я не хочу никому ничего доказывать, кого-то в чем-то обвинять. Нет, я не стала высокомерной, просто я научилась понимать и ценить тех немногих, которых ценят мою любовь и мое отношение к ним.
Я поняла, что слова ничего не значат, нужно наблюдать за действиями. Я поняла, что если человек теряет мое уважение, то, как бы я ни старалась, я никогда не смогу относиться к нему как прежде.
Я поняла, что некоторые вещи я не смогу забыть, но я могу простить.
Я поняла,что самый лучший выход из некоторых ситуаций - это отпустить все и помнить без обиды.
Я поняла, что если я перестаю обижаться или ругаться на человека, то он для меня становится никем.
Я поняла что те люди, ради которых я бы раньше рискнула жизнью, этого не стоили.
Я поняла, что я не могу доказывать правду, потому что она у каждого своя.
Я поняла, что я больше ничего не хочу иметь общего с людьми, которые когда-то плохо поступили. Пусть у них все будет хорошо, но пусть они будут подальше от меня.
Валерия Верхорубова
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