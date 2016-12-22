Вот что я поняла из жизни

18.12.2016 | 11:13

У меня больше нет терпения общаться с некоторыми людьми, которые вызывают у меня лишь отрицательные эмоции...Я не хочу никому ничего доказывать, кого-то в чем-то обвинять. Нет, я не стала высокомерной, просто я научилась понимать и ценить тех немногих, которых ценят мою любовь и мое отношение к ним.

Я поняла, что слова ничего не значат, нужно наблюдать за действиями. Я поняла, что если человек теряет мое уважение, то, как бы я ни старалась, я никогда не смогу относиться к нему как прежде.

Я поняла, что некоторые вещи я не смогу забыть, но я могу простить.

Я поняла,что самый лучший выход из некоторых ситуаций - это отпустить все и помнить без обиды.

Я поняла, что если я перестаю обижаться или ругаться на человека, то он для меня становится никем.

Я поняла что те люди, ради которых я бы раньше рискнула жизнью, этого не стоили.

Я поняла, что я не могу доказывать правду, потому что она у каждого своя.

Я поняла, что я больше ничего не хочу иметь общего с людьми, которые когда-то плохо поступили. Пусть у них все будет хорошо, но пусть они будут подальше от меня.

Валерия Верхорубова