Сынок, ну как ты?

19.12.2016 | 08:21

-Сынок, ну как ты? Как дела? -Нормально. Мам, прости — пора.

-Сынок, прости, звоню опять — Давно хотелось повидать.

-Мамуль, прости, я тороплюсь. Освобожусь и отзвонюсь.

-Не дождалась — звоню сама. Скажи хоть, как твои дела? -Да все нормально, вот опять Пора уже мне убегать. -Но я хотела лишь сказать… -Мамуль, успеем поболтать.

Звонила мама много раз, Ведь ей был важен каждый час, Но сын был занят и она Сказать, что любит, не могла.

Звонила мама каждый день, Но сын и слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть, Сказать бы, что на сердце грусть.

А дни все шли, она одна. Увидеть сына — вот мечта — Прижаться вялою щекой И прошептать: "Любимый мой".

-Мамуль, привет. Ну как ты там? Чего звонишь мне по ночам? -Сынок, была я у врачей. Осталось жить мне 10 дней. -Приеду завтра! Ты не верь — Ошибки у врачей теперь. Лекарства, лучшие врачи — Все будет, мам! Ты только жди!

Но вдруг гудков немая тень — Сегодня был Последний день…

Валерия Верхорубова