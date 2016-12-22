Как пронести любовь до старости

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Простите за такую "открытую" фотографию, но я не смог не опубликовать её. Удивительно было то, как эти дедушка с бабушкой ухаживали друг за другом. По очереди купали друг друга, это было нечто просто.
После того, как закончили купаться, они вышли из моря и направились в сторону, где стояли машины и подошли к старому "жигули", и сели в неё. Так получилось, что наша машина стояла рядом с их и я встал и подошёл к ней, и краем глаза смотрел на них: они сидели и ели в этой машине, там сиденья даже не было. Оказывается, они приехали с далека и жили в этой машине. Это было грустно и тем самым красиво, как искренне и уважительно они относились друг к другу.
Пусть Всевышний воздаст им лучшим за то, как они вели себя и были так искренне друг с другом.
Валерия Верхорубова
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