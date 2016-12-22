"Моего брата не берут в армию, а он очень хочет туда..."

20.12.2016 | 18:45

Звонит мне на днях друг из Махачкалы и говорит: "Помоги брату с армией". Я уж подумал, что он хочет попросить отмазать брата от армии, но нет, последуюший ответ поверг меня в ступор. Он мне говорит: "Моего брата не берут в армию, а он очень хочет туда..."

Я начал выяснять, что к чему, и еще больше не понимать, что происходит в славной республике Дагестан. Парня зовут Расим, живет он в Махачкале, стоял на учете в военкомате. Когда пришел первый раз на призыв, ему сказали, что призыв закончен, пусть приходит позже, и так 3 раза. После его троюродный брат предложил парню прописаться у него в Саратове и призваться оттуда. Недолго думая, Расим собрал вещи и поехал в Саратов, но на ЖД вокзале его остоновили сотрудники полиции и спросили, куда и за чем он едет. Расим ответил, что едет в Саратов, чтобы в армию пойти, поскольку в Махачкале его не забирают. Один из полицейских спросил: "Ты в Армию хочешь?" Расим ответил: "Да". "Тогда подожди", - и полицейский поспешил к припаркованному рядом УАЗику после с кем-то поговорил по телефону и вернулся к

Расиму со словми: "Ща устроим тебя в армию, только это будет стоить 35 тысяч, и дешевле ты не найдешь". На это Расим ответил, что он в Саратове попробует бесплатно устроится.

Доехав до Саратова и прописавшись у брата он поспешил в военкомат. Подошел он к девушке, которая принимала документы, сказал что хочет стать на учет, она даже не открыла паспорт, спросила: "Вы с Дагестана?" Расим подтвердил, на это девушка сказала идти к начальнику. Расим поднялся к начальнику, и тот ответил, что призвать его в армию смогут не раньше чем лет через 5. Но Расим все-равно настоял, чтобы его поставили на учет.

После Расим уехал в Махачкалу и за два месяца до призыва приехал к брату в Саратов ждать повестку, но повестки так и не было, только позвонила женшина и сказала, что она с военкомата, и его не призовут, поскольку у них негласная установка с Дагестана не призывать. Расим ответил, что он такой же гражданин России, как и все, и он хочет служить России, но женшина сказала, что ничем помочь не может, и его не призовут. Он расстроенный приехал в Махачкалу, и его брат обратился ко мне. Я стал выяснять, и, действительно, чтобы устроить в армию, нужно платить так, что если кто-то не хочет в армию, то ему можно прописаться в Дагестане, и его не призовут. Так же, если ты не служил, то в республике сложно найти работу, поскольку в полиции или в охране и в других подобных структурах требуется служба в Армии, плюс, и еще интересную инфу мне дали что, чтобы устроиться в полицию, тоже нужны деньги, что-то около 200 тысяч. И тут невольно задумаешься, что люди, которые платят 200 тысяч, явно идут туда не защищать закон, а преследуют свои корыстные интересы, но об этом я напишу отдельно!

P.S. Сколько я уже знаю Дагестан и сколько там бываю, но всё не перестаю удивляться тому, что Дагестан - это большая пародия на Россию. Если в Москве много дорогих машин, то в Махачкале на душу населения еще больше, если в центральной России воруют деньги чиновники, то в Дагестане они даже этого не скрывают, и совершенно нормально, если у полицейского Крузак 200. Я думаю, каждый дагестанец, прочитавший этот текст, вспомнил такого полицейского. Данная ситуация порождает все новых и новых коррупционеров, и теперь, если ты не воруешь и не берешь взятки, то на тебя в Дагестане другие чиновники смотрят косо.