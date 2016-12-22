Девушка из Чечни 10 лет воевала против царских войск в Кавказскую войну

20.12.2016 | 21:04

Известность в годы Кавказкой войны получило имя молодой девушки Таймасхи Гихинской или как ее называют Майлин Таймасха или Таймасха Молова из чеченского селения Гехи. В течение 10 лет она воевала против царских войск. Являлась командиром чеченского отряда мюридов. Таймасха хорошо знала военное дело, и воины ее славились храбростью. Царские генералы не раз пытались разгромить отряд Таймасхи, но все было напрасно. Только через десять лет им удалось схватить ее. Документы, повествующие об этой храброй женщине, хранятся в Государственном историческом архиве г. Тбилиси.

В те далекие времена военную границу, протяженностью от Черного моря до Дербента называли "Кавказской линией". Командующим войсками этого фронта был назначен генерал-лейтенант Галафеев. В его письме говорится о том, что 15 апреля 1842 года в Ингушетии, близ Большой Яндырки, чеченцы приняли бой с царским военным отрядом во главе с подполковником Сулимовским.

Отряд Сулимовского при помощи регулярной милиции в том бою одержал победу. Двадцать три чеченца попали в плен. Среди них была и Таймасха. Она попала в плен израненная и в бессознательном состоянии. Известно, что в том бою Таймасха была тяжело ранена в рукопашной схватке ударом вражеской сабли в голову, Кроме этого она была ранена двумя пулями, ноги несколько раз были проколоты штыками. В том, последнем бою, Таймасха Гехинская (почти в бессознательном состоянии) стояла перед врагом, готовая сразиться в смертельном поединке, сжимая рукоять кинжала в одной руке и шашки в другой. Говорят, солдаты боялись к ней подойти и просто стояли в онемении перед вконец обессилевшей девушкой. Под конец истощенная от потери крови Таймасха упала без сознания на окровавленную землю и только убедившись в ее беспомощности, противники посмели подойти к ней и забрать ее в плен.

Пленных отправили во Владикавказ. Рассказывают, что повествующий о каждом сражении на Кавказе "военный журнал" попал в руки Николая I. В нем император нашел рассказ о пленении Таймасхи. Это имя было ему знакомо, в том числе и по публикациям в журнале. Император отдал приказ военному министру привезти к нему Таймасху в национальном костюме, в котором она воевала. Ни в одном документе не было сказано, что эта женщина сражалась, защищая свою землю. О ней писали "Хищница", "Хищнические набеги". И вот впервые из уст царя прозвучали слова: "Она воевала". Командующий войсками на Кавказе, получил приказ как можно скорее доставить её к царю. Девушку привезли из Владикавказа в Ставрополь, где к ней приставили казачьего урядника Федора Григорьева. Он должен был сопровождать "бунтарку" в Петербург. На станциях приходилось время от времени нанимать новых лошадей. Для этого казаку выдали 75 рублей. При уряднике находился приказ генерал-лейтенанта Галафеева об оказании помощи этой женщине, поскольку она направляется к царю. Григорьеву поручили «охранять ее, строго следя, чтобы не сбежала. С обозначенного пути не сворачивать. Если женщина в пути заболеет, сопроводить ее в ближайший госпиталь и следить за ее выздоровлением».

По прибытии в Петербург, государь и его жена хорошо встретили Таймасху. Неизвестно, сколько времени она провела в Петербурге. Императрица подарила ей золотую цепь, осыпанную жемчугом. Из казны выделили сто рублей. Существует легенда о том, что когда император спросил ее: «Если я тебя отпущу на свободу, то прекратишь войну?». Таймасха глядя прямо в его глаза, ответила: – Войну ведешь ты. Ты ее и начал. Если прекратишь войну, то и я прекращу сопротивление. Рассказывают, что Николай был ошеломлен умом и красотой девушки - полководца.