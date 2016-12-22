Расул Гамзатов МАХАЧКАЛА

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Аналитика
Расул Гамзатов МАХАЧКАЛА21.12.2016 | 12:07
Я люблю твое лицо, Махачкала,
Отраженное в воде каспийской,
Ты, как первая подруга, мне мила,
Что навек мне стала близкой.
Я к домам твоим не в силах скрыть любви,
К этим окнам,к морю обращенным,
Я люблю прямые улицы твои,
С шумом их неугомонным.
Уплывают вдаль могучие суда,
Чайки машут белыми крылами,
Днем и ночью пролетают поезда
Между морем и домами.
Милый город на каспийском берегу,
Как сияешь ты красой ночною!
Я в душе тебя навеки сберегу,
Где бы я ни был, – ты со мною!
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