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Расул Гамзатов МАХАЧКАЛА

21.12.2016  |  12:07

Расул Гамзатов МАХАЧКАЛА

Я люблю твое лицо, Махачкала,

Отраженное в воде каспийской,

Ты, как первая подруга, мне мила,

Что навек мне стала близкой.

Я к домам твоим не в силах скрыть любви,

К этим окнам,к морю обращенным,

Я люблю прямые улицы твои,

С шумом их неугомонным.

Уплывают вдаль могучие суда,

Чайки машут белыми крылами,

Днем и ночью пролетают поезда

Между морем и домами.

Милый город на каспийском берегу,

Как сияешь ты красой ночною!

Я в душе тебя навеки сберегу,

Где бы я ни был, – ты со мною!

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