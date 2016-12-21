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Зачем современные девушки очерняют Хиджаб?22.12.2016 | 09:12
С какого перепуга, в последнее время, у нас стало модно носить хиджаб вместе с губами не по размеру и при этом краситься будто она мастер #мейкапа 🤔 "Скромность бывает порой лицемерной, но простодушие — никогда" 😊 Назовём их - #Скромницы
Ходят в кальянные, общаются с пацанами, и отличительная их особенность - это сделанные губы которые не соответствуют телосложению😂
Своим легкомысленными поведением они очернили Хиджаб, лучше не надевать его и быть скромной девчонкой, чем ходить в нем и вытворять, лицемерно, что душе угодно. Скромницы, придите в себя, хиджаб вас не спасёт, хватит фоткаться в нем и выпирать губы как желание ... (#НуВыПоняли) 😉 Девушка в хиджабе должна сиять естественной красотой.
Как то попал в один из университетов и вижу картину, одев хиджаб идет модной походкой вся накрашенная, вытянув #ГубыНеПоРазмеру, и встречает себе подобную со словами "СалЯм" 🤔 у нас всегда говорили Салам Алейкум, с чего это сейчас стали говорить СалЯм?
Я говорю сейчас именно за букву "Я" в этом слове
Я знаю что так правильно, но почему раньше не говорили так, сейчас все МИГом умные стали?
Это не только девочек касается😊 Будьте чуть-чуть проще😉
P.S. Конечно же не все девочки такие, а то налетят #лжезащитники и начнут терзать меня.
Из Соцсетей.
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