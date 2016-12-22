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Один мужчина решил проверить, любит ли его жена23.12.2016 | 10:20
Один мужчина решил проверить, любит ли его жена, и написал ей прощальное письмо о том, что он якобы уходит от нее. Он положил записку на тумбочку, а сам спрятался под кроватью в ожидании жены.
Муж понимал, что это несколько детский поступок, но он должен был знать, что чувствует к нему жена. Он надеялся услышать, как она расстроится, начнет плакать, звонить знакомым…
Когда жена, наконец, пришла домой, она увидела письмо и прочитала его.
Через несколько минут молчания, она взяла ручку и начала что-то приписывать в письме. Затем она переоделась, насвистывая веселые мелодии, подпевая и пританцовывая на месте. Она была скорее счастлива, нежели чем расстроена и подавлена.
Муж был шокирован. Но все становилось еще хуже.
Жена взяла телефон и набрала номер. Муж прислушивался, как жена с кем-то говорила по телефону:
— Привет, дорогой. Я уже собралась и выезжаю к тебе. Что касается этого дурака, я наконец-то довела его, и он ушел. И как я только могла выйти замуж за него? Жаль, что мы не встретились с тобой раньше. Увидимся, милый!
Она повесила трубку и вышла из комнаты.
Через некоторое время муж услышал, как открылась и закрылась входная дверь, — жена ушла… Расстроенный и со слезами на глазах, он вылез из-под кровати и принялся читать, что жена приписала в письме.
Сквозь слезы он прочел: «Я вижу твои ноги, торчащие из-под кровати. Я в магазин, за хлебом».
Валерия Верхорубова
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