Богатство, которые мы получаем от этой жизни, в этом мире и остается

23.12.2016 | 12:07

Перед своей смертью Султан Сулейман Великолепный позвал главнокомандующего армией и высказал ему три своих желания:

- Он завещал, чтобы его гроб (табут) несли на руках самые лучшие лекари Османской Империи того времени.

Второе его желание было, чтобы по всему пути, по которому будут нести его гроб, разбрасывали золотые монеты и драгоценные камни.

- Он завещал, чтобы его руки торчали из табута и были всем видны.

Когда главнокомандующий армией в смятении от услышанного спросил у него причину таких пожеланий, Сулейман Великолепный (Кануни) все разъяснил следующим образом:

- Пускай лучшие лекари несут мой табут и все пусть видят, что даже самые лучшие лекари бессильны перед лицом смерти.

- Разбросайте заработанные мною золото, пусть все видят, что то богатство, которые мы получаем от этой жизни, в этом мире и остается.

- Пусть все видят мои руки и усвоят , что даже Падишах всего мира - Султан Сулейман Кануни ушел из этой жизни с пустыми руками.