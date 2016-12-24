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Кавказская притча об уважении к старшему поколению

24.12.2016  |  07:10

Кавказская притча об уважении к старшему поколению

Кавказская притча об уважении к старшему поколению!

Женился один молодой джигит. Привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем, сын стал тяготиться тем, что "у него на шее сидел" старый отец.. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего невесел сын его.. И сказал ему: "Сынок, я стал стар, и не хочу мешать вам молодым жить.. Пойди свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось.. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать"... Молча, сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы.. Но перед тем как сбросить отца, тот сказал ему: - Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь.. - Зачем? - удивился сын.. - В ней ТВОЙ сын выбросит тебя, когда ты состаришься..

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