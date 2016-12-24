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Я не обещаю тебе всегда быть рядом...

24.12.2016  |  19:24

Я не обещаю тебе всегда быть рядом...

Я не обещаю тебе всегда быть рядом, но пока мы есть друг у друга, я счастлива.

Не нужно клятв до гроба, этих заезженных метафор. Просто когда мне грустно будет, ты эту грусть растаскивай.

Не нужно мне признаний вечных и дорогих подарков магазинных, Ты просто рядом будь, когда мне плохо. Ты обними, когда необходимо.

И можешь запросто смотреть по сторонам. И если хочешь, погуляй с друзьями, Я тоже далеко не идеал, но я безумно начала ценить все то, что между нами.

Ты не ревнуй меня. Побольше дай свободы. Ты отпускай меня в любые дали. Мне все ровно не надобны чужие руки, которые меня бы обнимали.

И я заметила, что все вокруг мужчины - всего лишь плоть, ходячие рубашки. Я помню, как ты прикасался. По всему телу дрожь, по коже бегают мурашки.

Не ограничивай, я и сама прекрасно знаю, что вреден алкоголь и сигаретный дым. Нам просто окружение вселило в подсознание, быть вечно пьяным, вечно молодым.

Просто цени. Не надо лишних обещаний. Сейчас слова стали пусты. Не надо клятв "любить", всегда быть рядом. Но если выстрелишь, стреляй лишь холостыми.

Валерия Верхорубова

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