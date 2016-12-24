Я всегда буду рядом

25.12.2016 | 18:31

Я не та девушка, которая будет вешаться тебе на шею, строчить смс или звонить поминутно. Это не значит, что ты мне не нужен, я рада тебе, но не в моих понятиях бегать за парнем.

Я не та, которая будет обращать внимание на парня из-за его внешности, должности и состояния. Я не люблю и не буду смотреть по сторонам, обращать внимание на других, потому что если я твоя, то я твоя.

Мне не нужны подарки, безделушки на каждый праздник и сопливые признания каждый день, ведь я не та, которую можно завоевать словами.

Я всегда буду понимать тебя, ждать, если надо.

Я девушка, для меня главное быть заботливой и ласковой по отношению к тебе. Я хочу дожидаться тебя уставшим, обогревать и радовать тебя, а не нудеть над духом про то, что ты про меня забыл.

Да, я могу обижаться, но у меня есть свои обязанности. Ты будешь для меня самым лучшим, только дай понять это. И не надо врать про любовь. Ты скажи один раз, но искренне. Я всегда буду рядом.