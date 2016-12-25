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Разочарования - тоже опыт

26.12.2016  |  18:43

Разочарования - тоже опыт

Я никогда не буду жалеть или говорить, что лучше бы я никогда не встречала некоторых людей… потому что было время и я в них нуждалась…Мне нравилось с ними общаться, беседовать, смеяться искренне и радоваться…Мне было с ними хорошо…И я считаю, что это безумно глупо говорить, что лучше бы я не знала их или плохо о них отзываться…Они принесли мне и радость и боль…Но если они были в моей жизни, значит это было нужно….Какой -то урок, какое -то испытание…какое -то разочарование…Но ничто нас так не учит, как разочарование в прошлом…и это бесценный опыт на всю жизнь…

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