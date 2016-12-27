|in english
|ქართულად
среда, 28 декабря 2016
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Хороших, добрых, чаще предают 2016-12-27 17:59
- Разочарования - тоже опыт 2016-12-26 18:43
-
- Я всегда буду рядом 2016-12-25 18:31
-
- Я не обещаю тебе всегда быть рядом... 2016-12-24 19:24
- Кавказская притча об уважении к старшему поколению 2016-12-24 07:10
Аналитика
21 век. Романтики в нем нет.27.12.2016 | 10:20
21 век. Романтики в нем нет. Здесь только пошлость, злость и интернет. Люди ценят только звон монет и свой бюджет, Не понимая, что есть польза, а что вред.
Главное-это быть в тренде, в моде, вроде. Всем наплевать на красоту души, На то, что мысли правильны, свежи, Нужно лицо шикарное, и тело в том же роде.
Так много похоти, и мало чистоты. О современных чувствах думал часто ты? Процент действительно влюбленных пар Приближен где-то к числу Пи, У них и сердце есть, и кровь кипит, Другие тупо врут про свой любви пожар.
Нам не хватает честности и доброты, А миром этим правят лишь понты И грустно мне от этой пустоты, Где в людях нет душевной красоты.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2016. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter