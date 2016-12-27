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﻿21 век. Романтики в нем нет.

27.12.2016  |  10:20

﻿21 век. Романтики в нем нет.

21 век. Романтики в нем нет. Здесь только пошлость, злость и интернет. Люди ценят только звон монет и свой бюджет, Не понимая, что есть польза, а что вред.

Главное-это быть в тренде, в моде, вроде. Всем наплевать на красоту души, На то, что мысли правильны, свежи, Нужно лицо шикарное, и тело в том же роде.

Так много похоти, и мало чистоты. О современных чувствах думал часто ты? Процент действительно влюбленных пар Приближен где-то к числу Пи, У них и сердце есть, и кровь кипит, Другие тупо врут про свой любви пожар.

Нам не хватает честности и доброты, А миром этим правят лишь понты И грустно мне от этой пустоты, Где в людях нет душевной красоты.

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