Хороших, добрых, чаще предают

27.12.2016 | 17:59

Хороших, добрых, чаще предают. Они, порой, наивны, словно дети. С проблемами своими к ним идут, Чем смогут, Вам помогут люди эти.

Для них, добро творить - порыв души И жить они иначе не умеют. Хоть их поступки очень хороши, Но иногда о них они жалеют.

И часто за добро им платят злом, Тем самым очень сильно обижают. Но эти люди всё - равно потом Теплом души делиться продолжают.

"Добра не делай, не получишь зла" Мне доводилось слушать не однажды. Пословица, отнюдь, не весела И добрый далеко у нас не каждый.

Они любого могут оправдать, Простить его и подарить надежду, И добротой уроки преподать Завистникам, нахалам и невеждам.

Их кто - то дураками назовёт, А кто - то будет ими восхищаться. Но знайте, что Вам очень повезёт, Если с людьми такими повстречаться.