|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- 21 век. Романтики в нем нет. 2016-12-27 10:20
- Разочарования - тоже опыт 2016-12-26 18:43
-
- Я всегда буду рядом 2016-12-25 18:31
-
- Я не обещаю тебе всегда быть рядом... 2016-12-24 19:24
- Кавказская притча об уважении к старшему поколению 2016-12-24 07:10
Хороших, добрых, чаще предают27.12.2016 | 17:59
Хороших, добрых, чаще предают. Они, порой, наивны, словно дети. С проблемами своими к ним идут, Чем смогут, Вам помогут люди эти.
Для них, добро творить - порыв души И жить они иначе не умеют. Хоть их поступки очень хороши, Но иногда о них они жалеют.
И часто за добро им платят злом, Тем самым очень сильно обижают. Но эти люди всё - равно потом Теплом души делиться продолжают.
"Добра не делай, не получишь зла" Мне доводилось слушать не однажды. Пословица, отнюдь, не весела И добрый далеко у нас не каждый.
Они любого могут оправдать, Простить его и подарить надежду, И добротой уроки преподать Завистникам, нахалам и невеждам.
Их кто - то дураками назовёт, А кто - то будет ими восхищаться. Но знайте, что Вам очень повезёт, Если с людьми такими повстречаться.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас