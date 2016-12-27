Как выйти замуж за грузина?

28.12.2016 | 19:09

Хочу поделиться опытом общения с грузинскими мужчинами, а также рассказать о национальных особенностях грузинов и о том, чего можно ждать от брака с представителями этой национальности.

Я сама родилась и выросла в Грузии, мой муж - наполовину грузин (по отцовской линии), поэтому всё, о чём я рассказываю - это то, что реально есть, абсолютная правда.

Надо сказать, что немало девушек из стран ближнего зарубежья, особенно - из Украины, выходят замуж за грузин. Приезжая в Грузию, они не слишком хорошо представляют себе особенности здешнего жизненного уклада, которого придерживаются большинство семей.

Все кавказцы, и грузины в частности - люди темпераментные, уважающие традиции своих предков и не желающие их нарушать. В семье всегда царит если не полный, то частичный патриархат. Выйдя замуж за мужчину из Грузии и решившись приехать сюда для постоянного проживания, девушка должна безоговорочно принять местные правила поведения в обществе и дома, если она хочет мира и спокойствия в своей семье.

Придётся смириться с тем, что, пока живы родители мужа, жить вы будете вместе с ними, причём за свекровью всегда остаётся последнее слово. Не стоит с ней ругаться и пытаться отстаивать свою правоту - муж всё равно будет на стороне матери - по крайней мере, на людях.

Ночью, оставшись с вами наедине, он может и признает, что вы были правы, но всё равно попросит помириться со свекровью и не перечить ей. Уважение к старшему поколению здесь выражено очень явно, и это характерно для всех восточных и мусульманских стран, о жизни в которых можно почитать на сайте intdate.ru

Не стоит ожидать от мужа-грузина верности до гробовой доски. Мужчины здесь считают, что им позволено всё, и свои походы к женщинам лёгкого поведения не признают за серьёзный проступок. Но вот от своих жён они требуют безоговорочной верности, и не только телесной, но и духовной.

Выйдя замуж в Грузию, забудьте о коротких вызывающих платьях, лёгком флирте с представителями противоположного пола, и даже об общении со своими бывшими одноклассниками в мировой сети. Грузины очень ревниво относятся к своим жёнам и дорожат своей репутацией «настоящих» мужчин.

Для них главное - чтобы никто не имел повода сказать что-либо дурное об их жёнах, а для этого жена должна быть тише воды, ниже травы. Это отнюдь не означает, что мужчины из Грузии - тираны, запирающие женщин на семь замков и облачающие их в паранджу. Отнюдь нет. Грузия - свободная страна, и женщины здесь имеют равные с мужчинами права и теоретически могут делать всё, что захотят. Но МОГУТ - совсем не означает, что они это ДЕЛАЮТ.

Да, можно, будучи женой грузина, облачиться в коротенькую юбку и пройтись по городу, можно вести себя так, как будто не знаешь о негласных правилах, но тогда приготовьтесь к выяснению отношений и даже скандалу, если ваш муж об этом узнает. Потому что то, что считается совершенно нормальным и естественным, к примеру, в России или в Украине, здесь совершенно неприемлемо.

Да, конечно, тут есть так называемая «свободная молодёжь» - 15, 16, 17 лет - они одеваются, как хотят, и то не все, смотря у кого какой отец в семье. Но свою статью я ориентирую именно на замужних женщин. Им не стоит появляться на публике в таком виде (короткие юбки, обтягивающие топы и т.д.). Я например, очень хочу одевать летом короткие шорты в деревне, потому что жарко, но никогда себе этого не позволю, потому что точно знаю, какую реакцию это вызовет у окружающих и как потом это скажется на моем супруге.