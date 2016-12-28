Не унижайте людей

29.12.2016 | 10:25

Ненавижу людей, которые унижают других. Унижают за то, что они инвалиды. Унижают за их внешность. Унижают за их ориентацию. Унижают за их вес. Унижают за то, что они не такие, как все. Унижают за то, что они бедные. Унижают за то, что они делают ошибки как и все в этой жизни. Унижают для того, чтобы казаться круче и лучше.

Вы никто в этой Вселенной, если вы унижаете людей любой расы, внешности, телосложения, за их особенность, за их уникальность, за любое их отличие от вас. За то, что они не такие как вы. За то, что они лучше вас. Меня это бесит. Ненавижу вас всеми силами души.

Валерия Верхорубова