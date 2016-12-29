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Мужчина доказывает искренность и нежность поступками.

29.12.2016  |  19:24

Мужчина доказывает искренность и нежность поступками.

﻿Мужчина докажет поступками свою искренность и нежность к тебе. И ничего ни попросит взамен кроме любви. Кроме возможности называть тебя "своей", и даже ни помыслит об измене. Ведь ты самая лучшая, и самая красивая. И чтобы ты ни делала, как бы ни считали родители, чтобы ни говорили друзья, это останется неизменным. И ты будешь знать, что чтобы ни случилось, он ни за что просто так от тебя ни откажется, и не заставит тебя плакать. И чтобы добиться тебя, он не побоится казаться навязчивым, смешным и неловким. Для него будет существовать лишь один страх - страх стать лишним и чужим для тебя. Потерять тебя навсегда.

Ты каждый день будешь уверена, что он есть, что он рядом, и он сделает все, чтобы сократить расстояния и сжимать твою ладонь в своей. Что он поступится своими принципами, гордостью, и сделает сотни попыток и шагов навстречу. Ведь он не сможет спать, зная, что на такую хрупкую, красивую и беззащитную, найдется сотня поклонников. Что ты так желанна для многих. И что любое его нерешительное замедление и молчание разрушит "Вас". Ведь ты женщина, ты склонна к сомнениям и самокопанию... И он не сможет жить, если ты станешь чужой женой. А все остальное отговорки, нелюбовь. Ведь сердце любящего ежесекундно будет мучиться и болеть вопросами, "с кем ты и где". И неважно как вы далеко друг от друга, и пусть ты миллион раз была неправа. Только будучи рядом с тобой, охраняя тебя от чужих глаз, держа твою руку, он будет спокоен. И будешь спокойна ты. Потому что он будет любить тебя. А любовь и есть спокойствие.

 

Валерия Верхорубова

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