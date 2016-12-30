|in english
|ქართულად
пятница, 30 декабря 2016
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Иметь много поклонников не значит быть любимой 2016-12-30 07:17
- Мужчина доказывает искренность и нежность поступками. 2016-12-29 19:24
-
- Не унижайте людей 2016-12-29 10:25
-
- Как выйти замуж за грузина? 2016-12-28 19:09
- Хороших, добрых, чаще предают 2016-12-27 17:59
Аналитика
Хочется, чтобы тебя любили.30.12.2016 | 10:41
Хочется чтобы тебя любили не за твоё лицо и не за то, как ты выглядишь, не за твой рост и то, как ты одеваешься. А просто любили! Любили за то, что ты обрываешь фразы и ходишь вокруг да около, за то, что ты часто говоришь не то и не вовремя, и умеешь испортить настроение за то, что ты часто молчишь и не знаешь, что рассказать, за то, как ты говоришь и как смеешься, за глупые вопросы и ответы, за то, что ты постоянно всё переспрашиваешь и не знаешь, куда пойти, направо или налево, а может и прямо…хочется, чтобы понимали тебя без слов, по одному только взгляду и прикосновению, хочется, чтобы разделяли твои глупые мечты и угадывали, что ты хочешь. Ведь это так просто. Быть одним целым.
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2016. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter