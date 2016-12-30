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Хочется, чтобы тебя любили.

30.12.2016  |  10:41

Хочется, чтобы тебя любили.

Хочется чтобы тебя любили не за твоё лицо и не за то, как ты выглядишь, не за твой рост и то, как ты одеваешься. А просто любили! Любили за то, что ты обрываешь фразы и ходишь вокруг да около, за то, что ты часто говоришь не то и не вовремя, и умеешь испортить настроение за то, что ты часто молчишь и не знаешь, что рассказать, за то, как ты говоришь и как смеешься, за глупые вопросы и ответы, за то, что ты постоянно всё переспрашиваешь и не знаешь, куда пойти, направо или налево, а может и прямо…хочется, чтобы понимали тебя без слов, по одному только взгляду и прикосновению, хочется, чтобы разделяли твои глупые мечты и угадывали, что ты хочешь. Ведь это так просто. Быть одним целым.

Валерия Верхорубова

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