Иметь много поклонников не значит быть любимой

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Аналитика
Иметь много поклонников не значит быть любимой30.12.2016 | 07:17
Приходится слышать комплименты о том, какая ты красивая, умная, интересная, какие у тебя ухоженные волосы, какой, исключительный вкус в одежде. "У тебя прекрасная фигура", "У тебя шикарный голос", "Ты идеальна для меня" и прочее. Но чаще мы слышим эти слова совсем не от тех, от кого хотелось бы, потому иногда эти любящие люди и посвящающие такие слова, попросту не нужны.
Какая разница, сколько у меня поклонников, сколько восторженных взглядов я ловлю каждый день, когда важен лишь один взгляд. Какая разница, насколько ухожены мои волосы и как красиво я одета, когда я не любима тем, в ком безумно нуждаюсь?
Валерия Верхорубова
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