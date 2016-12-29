Иметь много поклонников не значит быть любимой

30.12.2016 | 07:17

Приходится слышать комплименты о том, какая ты красивая, умная, интересная, какие у тебя ухоженные волосы, какой, исключительный вкус в одежде. "У тебя прекрасная фигура", "У тебя шикарный голос", "Ты идеальна для меня" и прочее. Но чаще мы слышим эти слова совсем не от тех, от кого хотелось бы, потому иногда эти любящие люди и посвящающие такие слова, попросту не нужны.

Какая разница, сколько у меня поклонников, сколько восторженных взглядов я ловлю каждый день, когда важен лишь один взгляд. Какая разница, насколько ухожены мои волосы и как красиво я одета, когда я не любима тем, в ком безумно нуждаюсь?

Валерия Верхорубова