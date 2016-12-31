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Аналитика
Любовь - это осознанный выбор01.01.2017 | 10:20
Любовь - это осознанный выбор человека сделать другого человека счастливым. Выбираешь на всю жизнь: "Вот этого человека я буду любить. Он будет разным, будет раздражать меня, не понимать. Он может сильно измениться внешне и внутренне. Он не будет таким, какой он сейчас - таким сильным, красивым, уверенным в себе и успешным. Иногда он будет злым. Но я все равно очень хочу чтобы он был счастлив! Тогда мне нужно будет прилагать немало усилий, чтобы быть вместе и по-прежнему заботиться о нем".
Потому что в этом и есть смысл брака: заботиться друг о друге всю жизнь..
Валерия Верхорубова
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