Любовь - это осознанный выбор

01.01.2017 | 10:20

Любовь - это осознанный выбор человека сделать другого человека счастливым. Выбираешь на всю жизнь: "Вот этого человека я буду любить. Он будет разным, будет раздражать меня, не понимать. Он может сильно измениться внешне и внутренне. Он не будет таким, какой он сейчас - таким сильным, красивым, уверенным в себе и успешным. Иногда он будет злым. Но я все равно очень хочу чтобы он был счастлив! Тогда мне нужно будет прилагать немало усилий, чтобы быть вместе и по-прежнему заботиться о нем".

Потому что в этом и есть смысл брака: заботиться друг о друге всю жизнь..

Валерия Верхорубова