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Архив аналитики
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Выбери того, чья душа ясно зовёт твою01.01.2017 | 14:08
Выбери того, чья душа ясно зовёт твою; того, кто достаточно смел. Прими его руку и веди его осторожно к своему сердцу, где он сможет почувствовать твоё тепло и отдохнуть в нём. Почувствуй его, и знай, что он ищет безопасное убежище в тебе, возьми его, полным величием своей женственности.
Люби его настолько, чтобы раскрыть своё тело и душу, позволь ему напиться из мягких, пьянящих лепестков твоего существа. Дай ему понять, что он может поддержать тебя и защитить. Упади в его руки и доверься, что он поймает, даже если тебя оставляли до этого тысячу раз.
Научи его как уступать, уступая самому себе и слейтесь в сладкое сердце этого мира. Поддерживай его, заботься о нем, слушай его, и он, в свою очередь, будет лелеять, поддерживать и защищать тебя своими сильными руками, ясными мыслями и чёткими намерениями. Потому что счастливые мужчины превозносят своих любимых женщин.
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