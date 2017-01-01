Папа...

02.01.2017 | 09:02

Папа.🌸

Если я когда-нибудь полюблю мужчину, И посчитаю его достойным для семьи,

И ночью уколовшись об его щетину, Я папу вспоминаю сквозь мечты.

Если замуж мне придется выходить, И отца обнять в последний раз.

Сквозь боль я стану уходить,

Вспоминая теплоту любимых фраз.

Если я замечу слезы у отца, В глазах и грусть и суету, И наверное я сбегу из под венца, Я вряд ли без него смогу.

Если Бог подарит сына для меня, И спать ночами перестану. Я назову его - в честь отца, Ведь он мужчина, это точно знаю.

Валерия Верхорубова