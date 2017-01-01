en in english ge ქართულად
 
понедельник, 2 января 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Папа...

02.01.2017  |  09:02

Папа...

Папа.🌸

Если я когда-нибудь полюблю мужчину, И посчитаю его достойным для семьи,

И ночью уколовшись об его щетину, Я папу вспоминаю сквозь мечты.

Если замуж мне придется выходить, И отца обнять в последний раз.

Сквозь боль я стану уходить,

Вспоминая теплоту любимых фраз.

Если я замечу слезы у отца, В глазах и грусть и суету, И наверное я сбегу из под венца, Я вряд ли без него смогу.

Если Бог подарит сына для меня, И спать ночами перестану. Я назову его - в честь отца, Ведь он мужчина, это точно знаю.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100