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Аналитика
Папа...02.01.2017 | 09:02
Папа.🌸
Если я когда-нибудь полюблю мужчину, И посчитаю его достойным для семьи,
И ночью уколовшись об его щетину, Я папу вспоминаю сквозь мечты.
Если замуж мне придется выходить, И отца обнять в последний раз.
Сквозь боль я стану уходить,
Вспоминая теплоту любимых фраз.
Если я замечу слезы у отца, В глазах и грусть и суету, И наверное я сбегу из под венца, Я вряд ли без него смогу.
Если Бог подарит сына для меня, И спать ночами перестану. Я назову его - в честь отца, Ведь он мужчина, это точно знаю.
Валерия Верхорубова
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