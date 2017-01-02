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﻿Я не знаю какая я на самом деле

02.01.2017  |  17:28

﻿Я не знаю какая я на самом деле

Я не знаю какая я на самом деле…Я добрая, но иногда злость меня одурманивает…Я многословная, но бывает я не произнесу и слова….Я ранимая, но порой моей жестокости нет границ…Я умею любить, но я не в силах показывать этого…Я гордая, но внутри меня есть "плакса", которая ноет от боли…У меня хорошая память, но порой я не могу вспомнить даже какую -то мелочь…Я не забываю обиды, но я помню их…Я не умею прощать даже тех, ради которых я бы рискнула жизнью……Я люблю Бога, но порой делаю вещи, знаю что он бы этого не одобрил…Я ненавижу предателей, делаю вид, что мне безразлично…но внутри скучаю по ним и все еще люблю… Разве поймешь себя? Но я знаю точно, что доброта во мне сильнее злости.

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