Крик души: Будьте людьми

05.01.2017 | 11:01

Крик души. Стою на вокзале с тремя детьми еще и беременная, ждём маршрутку, народу много почти все молоденькие девушки. Стоим где-то минут 15 подъезжает маршрутка, мы с детьми подошли первыми — хотели сесть, и нас просто снесли в сторону, детей чуть не затаптали, меня же девушка одна толкнула так, что всю дорогу живот болел.

Там были и пожилые люди, которые остались в стороне, так продолжалось, пока не подъехала четвёртая маршрутка, какой-то дедушка нам открыл дверь и со своей женой посадил в маршрутку, сами они следом сели.

Это я все к тому, что "девушки милые, вас же тоже может случится то же самое, не поступайте так. Я же тоже ваша равесница, мне всего 26, но такие вещи я до сих пор ни разу не делала да и не видела.

Дедушка и бабушка, которые помогли нам, большое вам спасибо от души, здоровья вам.

Валерия Верхорубова