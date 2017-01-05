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Аналитика
Любовь всей моей жизни — это ты, мама06.01.2017 | 10:20
Любовь всей моей жизни — это ты, мама. Прости меня, что порой я тебя ослушиваюсь, иногда что-то ворчу под нос - это всё нелепые случайности. Я на самом деле люблю тебя, мамочка. Не представляю свою жизнь без тебя. Ведь когда мне плохо, я один раз обниму тебя, подышу в твою шею, понимая, что нахожу уют в этом прикосновении, и когда мне грустно, ты пытаешься поднять мне настроение.
Как порой в жизни бывает сложно, а порой и страшно с окружающими тебя проблемами. Но только мама, посмотрев в твои глаза, мысленно успокоит тебя, так же и успокоишься ты. Мама — это ангел.
Валерия Верхорубова
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