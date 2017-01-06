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Общественное мнение? Зачем оно вам?06.01.2017 | 20:52
И мне абсолютно плевать на общественное мнение. Оно всегда было, и с этим ничего не подделаешь. Тебя до гроба будут сопровождать сплетнями, слухами и завистью. О тебе будут говорить много грязного и лживого, будут судить, будут указывать и пренебрегать тобою. Тебя будут ненавидеть и осуждать.
И единственное правильное решение- это забить на всех этих слабоумных, и жить своей жизнью, не обращая ни малейшего внимания на шлак, у которого как оказалось имеется рот. Берегите свои нервы, тратьте их: на книги, на сериалы, на учебу, да на что угодно, но только не на мелких людишек, готовых сделать все, лишь бы сбить вас с дороги.
Зачем мне говорить обо мне, всей такой кривой-косой, когда я знаю о себе все, и даже больше. Я знаю где у меня неровная кожа, или волос короче, знаю что нужно убрать, а что прибавить. Знаю где подкрасить, и где стереть. Зачем оповещать меня о чем-то, в белье моем грязном копаться. Выше от этого станете? Или статус в обществе повысите? Собаки лают, караван идет. Мне нет дела до того, что было сказано за моей спиной, или мне в глаза. Меня никак не заботят ваши "тонкости".
Валерия Верхорубова
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