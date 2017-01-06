﻿Нежность не купишь, не украдёшь, не возьмёшь ни обманом, ни силой

07.01.2017 | 14:08

Нежность не купишь, не украдёшь, не возьмёшь ни обманом, ни силой; и ни с чем не перепутаешь. Нежность — это маленький комочек в солнечном сплетении, который иногда не дает тебе дышать. Нежность — это фото, на которое смотришь, тихо улыбаясь. Нежность — это ощущение тебя на кончиках пальцев, даже если ты далеко. Нежность — это когда я беру твое лицо в ладони, целуя тебя, или просто обнимаю, прижимая к себе все крепче и пытаясь соскучившимися по тебе руками почувствовать тебя всего сразу.

Нежность — это задумчивая улыбка в глазах, когда я думаю о тебе. Нежность — это осознание, что есть то место, где тебя всегда так ждут с любовью и с теплотой, немножко с грустью, потому что всем ведь грустно, когда любимых рядом нет. И их всегда так ждут. Ждут на минуту. Ждут на секунду. Ждут все лето. Ждут на всю жизнь.