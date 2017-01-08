Тронуло до самой души!

08.01.2017 | 15:13

Звонок в час ночи: - Алло. - Алло, привет Вик, ты почему Саню бросила? И что у тебя за новенький? - А ты откуда знаешь? Мы же только вчера расстались... - Я всё знаю...А ты много чего не знаешь... Ты почему от него ушла? - Да ну он меня достал, денег постоянно нету, Приору свою продал недавно... Постоянно куда-то пропадает, на звонки не отвечает... А вчера, ну ты прикинь, я ему звоню, мол иди ко мне, я соскучилась, а он " я не могу, у меня проблемы" ну и отлично... Он конечно потом пришел где-то через 2 часа, ну вот я его и послала...

А новенький классный, у него "Инфинити" и денег куча, в ресторанах ужинаем... - Ээээх ты... Ты знаешь почему он машину продал? У него мама раком болеет, он продал Приору, чтобы на операцию хватило... И ты знаешь куда он пропадает? Он пашет как конь, потому что денег на операцию и так не хватает, и чтобы еще с тобой куда-то в кафе сходить... А вчера, он получил травму колена... Ты ему позвонила, а он через пол города, пешком, с трещиной в колене, с невыносимой болью к тебе шел, а ты... И знаешь откуда я это знаю? - Ну и откуда? - Он мне предсмертную записку оставил... - Ты что? Он умер? Когда? Как? - Нет, он жив, если бы не мама, он бы умер... - Ну я в шоке... Ты рядом с ним щас? Я щас приеду. - Нет, я теперь сам не допущу, чтобы ты к нему хоть на метр приблизилась...