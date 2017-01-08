en in english ge ქართულად
 
понедельник, 9 января 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

﻿Вы хотите верную девушку, а сами пропадаете неизвестно с кем и где

08.01.2017  |  21:22

﻿Вы хотите верную девушку, а сами пропадаете неизвестно с кем и где

Вы хотите верную девушку, а сами пропадаете неизвестно с кем и где. Вы считаете, что настоящий мужчина верен клятвам, а сами бросаетесь обещаниями направо и налево. Вы утверждаете, что девушка должна ждать, не смотря ни на что, а сами, уехав, находите кого-то нового. Вы говорите, что поступки украшают, но не находите времени позвонить. Вы говорите, настоящих девушек не осталось, а сами портите их. Вам нужна нежная, ласковая, заботливая, но случись с ней что, оставляете ее разбираться с ее проблемами самостоятельно. Вы ненавидите истерики, но не хотите успокоить. Зачем вы что-то требуете и ждете, когда сами не можете дать того же самого? Помните, достойная достается только достойному. Любящая и верная — заботливому.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100