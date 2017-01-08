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Аналитика
Вы хотите верную девушку, а сами пропадаете неизвестно с кем и где08.01.2017 | 21:22
Вы хотите верную девушку, а сами пропадаете неизвестно с кем и где. Вы считаете, что настоящий мужчина верен клятвам, а сами бросаетесь обещаниями направо и налево. Вы утверждаете, что девушка должна ждать, не смотря ни на что, а сами, уехав, находите кого-то нового. Вы говорите, что поступки украшают, но не находите времени позвонить. Вы говорите, настоящих девушек не осталось, а сами портите их. Вам нужна нежная, ласковая, заботливая, но случись с ней что, оставляете ее разбираться с ее проблемами самостоятельно. Вы ненавидите истерики, но не хотите успокоить. Зачем вы что-то требуете и ждете, когда сами не можете дать того же самого? Помните, достойная достается только достойному. Любящая и верная — заботливому.
Валерия Верхорубова
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