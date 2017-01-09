Не поворачивайтесь к врагам спиной

10.01.2017 | 09:36

В древние времена когда даргинские воины уходили на войну, был такой адат, каждый воин заходил к отцу и клялся своей мужской честью что если его убьют то он умрёт глядя в лицо смерти и не покажет спину врагу. И вот после очередной войны или сражения тела мёртвых и раненных даргинских воинов привозили к родным очагам, и согласно этому адату мать убитого или раненного в бою, выходила во двор и остоновившись перед воротами просила показать грудь сына и где находится его рана. И если видела что рана со спины то с проклятиями выгоняла и требовала отнести раненного или тело убитого сына и выбросить туда где его убили чтобы его хоронили враги кому он показал спину… Это был обычай из адатов даргинцев.

Рассказал старейшина из селения Мекеги Левашинского района.

Валерия Верхорубова