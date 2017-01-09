Не поворачивайтесь к врагам спиной

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Мне не нужны твои деньги. Мне просто нужно твое время. 2017-01-09 21:09
- Вы хотите верную девушку, а сами пропадаете неизвестно с кем и где 2017-01-08 21:22
-
- Тронуло до самой души! 2017-01-08 15:13
-
- Нежность не купишь, не украдёшь, не возьмёшь ни обманом, ни силой 2017-01-07 14:08
- Общественное мнение? Зачем оно вам? 2017-01-06 20:52
Не поворачивайтесь к врагам спиной10.01.2017 | 09:36
В древние времена когда даргинские воины уходили на войну, был такой адат, каждый воин заходил к отцу и клялся своей мужской честью что если его убьют то он умрёт глядя в лицо смерти и не покажет спину врагу. И вот после очередной войны или сражения тела мёртвых и раненных даргинских воинов привозили к родным очагам, и согласно этому адату мать убитого или раненного в бою, выходила во двор и остоновившись перед воротами просила показать грудь сына и где находится его рана. И если видела что рана со спины то с проклятиями выгоняла и требовала отнести раненного или тело убитого сына и выбросить туда где его убили чтобы его хоронили враги кому он показал спину… Это был обычай из адатов даргинцев.
Рассказал старейшина из селения Мекеги Левашинского района.
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас