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Помните своих одноклассниц?10.01.2017 | 19:24
Каждый, наверно, помнит своих друзей по школе, одноклассников. Наверняка, также помнит, что всех девчат в классе можно разделить грубо говоря на три группы:
1. Тихони. Они стеснительные, скромные, сидят на последних партах, мало общаются с остальными. Без труда из них не вытащить и двух слов. В общем, такие фантомы, призраки. Они вроде как учатся в одном с тобой классе, но если в один день одна из таких перестанет посещать школу, то остальные не сразу заметят ее отсутствие.
2. Бомбиты. В основном, это привлеквтельные, раскрепощенные девчата. У которых в портфеле больше модных журналов и косметических приборов, чем книг и тетрадей. Они имеют авторитет в школе. Общаются только с равными, смотрят на всех с высока, парни так и крутятся вокруг них, но они общаются только с авторитетными в школе пацанами. За школы годы успевают покрутить 5-6 романов с разными крутыми пацанами.
3. Середнячки. Они в отличии от первых, в меру общительные, активные, учатся обычно на четверки. В отличии от вторых, более скромнее, с парнями поддерживают исключительно приятельские отношения, не переходя рамки дружеского общения. Обычно старост выбирают из таких.
Кизилюрт маленкий город. В нем, даже при желании не затеряешься. За один поход на рынок, ты можешь встретить половину своего класса. Поэтому, хочешь того или нет, все равно доходит какая-то информация о бывших друзьях, одноклассниках. О том, кто на ком женился, у кого сколько детей, кто куда переехал и прочее. И вот я заметил одну интересную штуку. Почти все мои одноклассницы из первой и третьей группы, давно уже замужем и имеют по несколько детей. Живут счастливой семейной жизнью. И что более интересно, выясняется, что женились на них как раз те самые, "авторитетные" пацаны, которые в школе бегали за бомбитами. То есть, когда наступила взрослая жизнь, когда настала пора обзавестись собственной семьей, эти ребята отправили своих родителей сватать тех самых тихонь, и просто скромных девушек. И это вполне логично, кому нужна в жены девушка, которая с пятого по 11 класс только тем и занималась, что с разными парнями общалась.
Такая тенденция заметна не только в моем классе. Бомбиты из параллельных классов так же ждут своего принца, хотя им уже под тридцать, и дело не в том, что они отклонили кучу предложений, дело в том, что никто не хочет сватать этих девчат. Конечно, всегда есть исключения, я знаю многих "бомбит" которые благополучно вышли замуж. Однако это никак не влияет на общую тенденцию. Девчатам, которые вели в школе не скромный образ жизни, намного сложнее впоследствии выйти замуж, и если выходят, то когда им уже под тридцатник.
Хотя в последнее время я замечею, что дагестанские парни уже не особо парятся по поводу репутации девушки, но у моего поколения еще остались какие-то принципы, понятия.
Абу Харис
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