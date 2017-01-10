Хотите привлечь внимание? Учитесь готовить и смотреть за детьми

11.01.2017 | 15:36

Ох уж эти современные девушки. Голые ноги, голые животы. Привлекаете к себе внимание таким образом, да это же работа проституток. Хотите привлечь внимание - учитесь вкусно готовить, правильно гладить рубашки, смотреть за детьми, научитесь быть скромными.

Ходите по городу в каких-то тряпках, ржете во весь голос, при разговоре употребляете лексикон быдла, распускаете свои неухоженные как мочалка волосы, слишком много косметики, двухметровые ногти, все это вас уродует, на самом деле.

Намного приятнее видеть девушку не в рваных джинсах, а в выглаженном аккуратном платье, не на 15 см шпильках, а в балетках. Не с распущенными и нерасчесанными волосами, а с аккуратным хвостом или косой. Не длинные ногти курицы, а аккуратный маникюр и прозрачный лак.

Естественность, вот что привлекает чаще всего. А тупые парни всегда найдут для себя тупую, полуголую курицу.

Валерия Верхорубова