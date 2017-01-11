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Девушки, как с вами знакомиться?!

11.01.2017  |  18:49

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Предположим, "ты" симпатичная и разумная девушка. У тебя есть ряд своих минусов и плюсов. Ты не ходишь по клубам и не ведешь похабный образ жизни.

Также с тобой познакомиться через интернет нереально, ведь ты считаешь, что социализироваться нужно вживую. В случае, если к тебе подойдут на улице, ты, естественно, поставишь психологический барьер и промолчишь или просто уйдёшь. В твоей учебной сфере тебе никто не нравится, а может и нравится, какая разница, эти люди все равно не проявят инициативу, а самой ты проявить ее не сможешь, больно мораль не позволяет.

Куда-то еще, помимо учебных заведений, ты никуда особо не ходишь, разве что в какой-нибудь спортзал. У тебя есть аналогичные подруги с приблизительно идентичным образом жизни. А теперь внимание! Вопрос: "Как с тобой, черт подери, познакомиться?".

Валерия Верхорубова

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