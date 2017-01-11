Хочешь достойного мужчину? Подумай, что дашь взамен

12.01.2017 | 10:43

Девушки, как же мне Вас жалко.. Вы стали как товар. У кого не спрошу, все в один голос кричат: "Мне нужен состоятельный мужчина". А что ты можешь дать в замен? А что ты сделаешь, если вдруг у него возникнут проблемы? Ты поможешь? Будешь рядом? Сама поможешь вместе с ним достигнуть самых высот? Скажешь: "Да".

На самом деле ничего ты не сделаешь. Чуть-чуть побудешь рядом и уйдешь неожиданно. Найдешь другого мужчину с денежным мешком. В курсе, что бывший мэр Москвы, Лужков, был грузчиком на Белорусском вокзале? Нет. Теперь будь в курсе, и жена его была с ним с самого низа. А сейчас как они живут, говорить не имеет смысла.

Женщины - Вы залог наших успехов, побед и мотиваций. Вы всегда нас поражали своей скромностью и честолюбием. А сейчас что? Все с открытым телом ходят "пафосные" и мажорные. Все хотят парня с деньгами и машиной. При этом говорите: "Ой, мужиков не осталось, все тряпки... Бла-бла-бла". Перестаньте ходить по клубам, выставлять фотки с намеком "Посмотри на меня, какая я "секси". Будь скромна и тогда на тебя посмотрит настоящий мужчина.

Вы жалуетесь: "Ой, мужикам нужно только одно". "Нафиг" ты жалуешься, если кроме этого ты ничего дать не можешь, а только ноешь? В войнах мужчины выкрикивали имена любимых женщин с кровью и израненные, это давало им силы. Не думаю, что им просто перед смертью хотелось переспать. Где ваша скромность, женственность, невинность? Мы хищники, а не травоядные! Давайте нам больше интереса в Вас, а Мы будем вас добиваться каждый день, будто в первый раз знакомимся и хотим понравиться. И так надо до свадьбы , после и до смерти. Мужикам нужны женщины, а не дуры тупоголовые.

Валерия Верхорубова