en in english ge ქართულად
 
четверг, 12 января 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Я мудрости учился у адыгов...

12.01.2017  |  18:49

Я мудрости учился у адыгов...

- Я мудрости учился у адыгов...

Я мудрости учился у адыгов, Размеренность их речи мне близка. Она не та, что вычитана в книгах — Она, как Фишт, светла и высока. В тени намоленного дуба, Могучего, на берегу реки Я слушал вас, и повторяли губы Слова и мысли ваши, старики. Как вам к лицу торжественность папахи, Взлет рукавов черкески по нутру. Молитва, вознесенная Аллаху, Нас к небу обращает поутру. Не с завистью — со светлым чувством вижу Я, обращаясь к нашим временам: По-прежнему они, конечно, ближе, Адыги-старцы, к травам и цветам. Пусть не всегда у нас одна дорога, Страна — одна, земля у нас — одна… Не зря же Солнце было общим Богом В косожские седые времена. Я мудрости учился у адыгов, Она, как Фишт, светла и высока… В моей любви, в моих стихах и книгах Шапсугии высокая строка.

Крикор Мазлумян

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100