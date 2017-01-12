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Я мудрости учился у адыгов...12.01.2017 | 18:49
- Я мудрости учился у адыгов...
Я мудрости учился у адыгов, Размеренность их речи мне близка. Она не та, что вычитана в книгах — Она, как Фишт, светла и высока. В тени намоленного дуба, Могучего, на берегу реки Я слушал вас, и повторяли губы Слова и мысли ваши, старики. Как вам к лицу торжественность папахи, Взлет рукавов черкески по нутру. Молитва, вознесенная Аллаху, Нас к небу обращает поутру. Не с завистью — со светлым чувством вижу Я, обращаясь к нашим временам: По-прежнему они, конечно, ближе, Адыги-старцы, к травам и цветам. Пусть не всегда у нас одна дорога, Страна — одна, земля у нас — одна… Не зря же Солнце было общим Богом В косожские седые времена. Я мудрости учился у адыгов, Она, как Фишт, светла и высока… В моей любви, в моих стихах и книгах Шапсугии высокая строка.
Крикор Мазлумян
Валерия Верхорубова
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