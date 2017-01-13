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Не осуждайте людей

13.01.2017  |  10:55

Не осуждайте людей

Взгляните, там вон женщина идёт.

Толпа ей вслед:«Пьянюга, чё застыла?»

Никто её шатаний не поймёт:

Она вчера ребенка схоронила.

А там сидит старик в лохмотьях старых.

Толпа вторит:«Ты бомж, иди работай!»

Им не понять: в глазах его усталых

Слепая и темнейшая дремота.

Там девочка, что вечно с телефоном.

Толпа своё :«Очнись! Ума ни грамма!»

И всем плевать, что год с сердечным стоном

Она всё ждёт звонка пропавшей мамы.

Чтоб подлостей подобных избежать,

Не зная ситуаций — промолчите.

И прежде, чем кого-то осуждать,

возьмите его жизнью проживите.

Валерия Верхорубова

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