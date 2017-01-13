Не осуждайте людей

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Аналитика
Не осуждайте людей13.01.2017 | 10:55
Взгляните, там вон женщина идёт.
Толпа ей вслед:«Пьянюга, чё застыла?»
Никто её шатаний не поймёт:
Она вчера ребенка схоронила.
А там сидит старик в лохмотьях старых.
Толпа вторит:«Ты бомж, иди работай!»
Им не понять: в глазах его усталых
Слепая и темнейшая дремота.
Там девочка, что вечно с телефоном.
Толпа своё :«Очнись! Ума ни грамма!»
И всем плевать, что год с сердечным стоном
Она всё ждёт звонка пропавшей мамы.
Чтоб подлостей подобных избежать,
Не зная ситуаций — промолчите.
И прежде, чем кого-то осуждать,
возьмите его жизнью проживите.
Валерия Верхорубова
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