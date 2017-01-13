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Девочкам важен отец

13.01.2017  |  14:08

Девочкам важен отец. 30076.jpeg

Отец…

Я его очень сильно люблю. Он мое все, он моя опора. Просто хочу выразить свои чувства к этому богатому сердцем человеку. Наверно, каждая из нас, и каждый из нас любит своего отца, не просто так. И эту самую любовь не передать словами. Нет, не подумайте. Маму я тоже люблю, и даже очень. Но почему-то отец будто часть моего сердца, часть меня. Я не знаю почему так, но отец — это будто мое вдохновение.

Когда он приходил с работы, а мы были маленькими, мы лишь ждали то, что он принесет нам. Шоколадки, все сладкое. Сейчас мы повзрослели, и нам не нужны какие-то сладости. Нам нужен сам отец. Когда он приходит очень хочется его обнять, а он большой такой, и запах у него другой. Необычный… Обнимаешь и дышишь папе в грудь. С папой всегда все легче, Недаром говорят, папа все разрешает. Папочка — добрый, хороший, часть жизни нашей…

Валерия Верхорубова

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