en in english ge ქართულად
 
суббота, 14 января 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Спасибо родителям

14.01.2017  |  16:11

Спасибо родителям

Спасибо родителям за жизнь, за достойное воспитание, за вложенную гордость, за любовь, за ласку, теплоту и заботу, за умение держать высоко поднятую голову в любой ситуации. За выдержку, силу воли, доброту, чистую душу и сердечко, что теперь с трепетом оберегается самым родным, любимым, заботливым, самым лучшим человечком на всём белом свете.

Спасибо Всевышнему, что жизнь имеет смысл, за то, что она наполненна радостью и счастьем, за то, что не меняет своих ярких красок и не стирает улыбку с моего лица. Спасибо за посланных верных, искренних и любящих меня людей. Спасибо так же за испытания посланные мне, за людей, которых ты со времен от меня отодвинул, раскрыв их грязные души. Спасибо за "людей", которые своей ненавистью и ядом, придают уверенности и дают возможность любить себя ещё сильней. Спасибо Всевышний, в эти моменты я понимаю, что живу.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100