﻿Знаете кто на самом деле любит?

15.01.2017 | 09:23

Знаете кто на самом деле любит? Нет, не тот, кто называет тебя "зайка", "солнышко", а тот кто заботится о тебе. Тот, кто не позволит тебе ходить зимой без шапки. Тот, кто скажет, что пора домой, проводит, обнимет и не захочет отпускать.

Тот, кто будет рассказывать тебе обо всём, он доверяет тебе. Тот, кто поймет тебя и поддержит в любую минуту. Тот, кто всегда найдет для тебя время, позвонит, напишет крохотную sms со словами "люблю тебя".

Тот, кому будет наплевать на возраст, вес или рост. Тот, кто не будет стесняться держать тебя за руку перед друзьями. Тот, кто будет бояться до тебя даже дотронуться, не говоря уже о чем-то большем.

Тот, кто через много лет будет помнить моменты важные для тебя. Тот, кто навсегда запомнит знакомство с тобой. Тот, кто будет дарить тебе любимые цветы.

Тот, кто знает какую песню ты слушаешь, когда тебе плохо. Тот, кто будет помнить твой любимый фильм. Тот, кто пропустит тренировку или вечер с друзьями ради тебя. Тот, кто никогда не позволит тебе плакать. Тот, кто никогда не предаст и не отпустит. Тот, кто будет любить тебя всегда. Делайте выводы.

Валерия Верхорубова