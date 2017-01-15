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Что кроется в сильной женщине?

16.01.2017  |  16:22

Что кроется в сильной женщине?

Я одинока. Но любима. Смеюсь, когда так хочется рыдать. Я сильная. Но так легко ранима. Я забываю, чтобы не прощать.

Я ненавижу ложных обещаний. И от реальности скрываюсь я в мечте. Я говорю, хотя боюсь признаний. Ловлю улыбки зная, что не те.

Я слабая - чтобы принять решение, Но сильная - чтобы сама решить. Я разбиваю сердце - за мгновение, и заставляю с этим себя жить.

Я не хочу, но часто отпускаю. Не говорю я важные слова. И навсегда я ухожу. И не прощаю. Всегда среди друзей. Но я - одна.

Я не умею врать, но и не верю, ярким улыбкам и чужим "Люблю". Переживаю каждую потерю И поздно, слишком, о прощении молю.

Меня понять легко. Но слишком сложно заставить к себе ближе подпустить. Я гордая - где это невозможно. Но я умею - искренне любить.

Валерия Верхорубова

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