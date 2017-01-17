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Архив аналитики
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- Ночь. Как же я люблю это время суток 2017-01-15 20:13
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- Знаете кто на самом деле любит? 2017-01-15 09:23
- Спасибо родителям 2017-01-14 16:11
Аналитика
Что значит "настоящая любовь"?17.01.2017 | 11:01
Многие мечтают о настоящей любви. А вы знаете, что это на самом деле? Это не бесконечная романтика, цветы, утро вдвоем, помолвка, свадьба и дети. Перед этим Вам суждено пройти вранье, ссоры, обиды, недостатки, возможно, даже предательство. Через это проходят все, кто пробует любить, кто ищет вторую половинку. Но лишь те, кто сможет простить выше перечисленное — любят по-настоящему. Им ничего не страшно. Их любовь ничего не боится. Выбирайте того, кому сможете отдать жизнь. Подарить душу. Ради кого сможете растоптать свою гордость и самолюбие. Ради кого сможете пойти на жертвы. Кого сможете поставить на первое место, оставив себя на втором.
Валерия Верхорубова
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