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﻿Самое главное в жизни — это далеко не карьера или деньги

17.01.2017  |  13:06

﻿Самое главное в жизни — это далеко не карьера или деньги. 30090.jpeg

Самое главное в жизни — это далеко не карьера, далеко не деньги, далеко не дорогие машины и квартиры…Это все мелочи…Самое главное — это иметь счастливую семью, любящего мужа, домашний уют…Это верность своему супругу, проявление заботы и любви друг к другу…Это детский смех, который вас будит по ночам…Это топот детских ножек по утрам…Это вкусный ужин, который ты сама приготовила для своей семьи…Это родная рука во время трудностей. это Поддержка, эта Любовь, это Уважение, это Счастье.

"Ты — Моя Честь. В Тебе — Мое Счастье"

Валерия Верхорубова

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