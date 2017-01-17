|in english
|ქართულად
среда, 18 января 2017
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Самое главное в жизни — это далеко не карьера или деньги 2017-01-17 13:06
- Что значит "настоящая любовь"? 2017-01-17 11:01
-
- Что кроется в сильной женщине? 2017-01-16 16:22
-
- Ночь. Как же я люблю это время суток 2017-01-15 20:13
- Знаете кто на самом деле любит? 2017-01-15 09:23
Аналитика
Здравствуй, папа, родной... как ты там?17.01.2017 | 21:45
Здравствуй, папа, родной... как ты там?..
Самый любящий в мире мужчина.. Знаешь, если года посчитать, У тебя сейчас были б морщины...
Я бы их целовала шутя Или ныла в рукав, когда плохо.
Ты шепнул бы, что годы летят, Только я всё такая ж дурёха...
Ты мне сниться совсем перестал. Не приходишь - скажи мне, так надо?
С ливнем весточку дай - как ты там?.. -
Я ей буду отчаянно рада.
Я тебе расскажу, как живу, Что пишу, с кем не жду больше встречу... И что еле держусь на плаву, Всё надеясь, что `время залечит`.
А оно мерно тикает в такт,
Долго шьёт оно швы - не для слабых.
Знаешь, если года посчитать... Седина тебе очень пошла бы...
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter