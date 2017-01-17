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А вас когда-нибудь предавали?

18.01.2017  |  09:57

А вас когда-нибудь предавали?

Вы говорите о преданности, говорите о предательстве. Вы говорите, что счастье — это когда верные друзья и близкие рядом. Я вас огорчу. Не верьте в эту игру и не играйте в нее более. Вас предавали? Меня да. Те, на кого я надеялась, просто отошли в сторону, не поддержали даже словом. Запомни, на этой Земле Бог уже даровал тебе два преданных человека. Запомни и живи этим, вспоминай это каждый раз, когда ненастья грянут на твою грешную голову. Твой лучший друг — твой отец, твоя лучшая подруга — твоя мать. Поверь мне, они под пулю станут и жизнь свою продадут, они вернее, они преданнее всех, населяющих эту Землю. Они не требуют ничего взамен. Это и есть настоящая верность. Береги их, потому что лишившись их — ты потеряешь самое дорогое, дарованное свыше.

Валерия Верхорубова

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